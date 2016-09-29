Заблудившиеся на Эльбрусе россияне и австрийцы найдены

Заблудившиеся на Эльбрусе альпинисты найдены и эвакуированы. ГУМЧС России по Кабардино-Балкарии утверждает, что с ними всё в порядке, от госпитализации они отказались. Это двое русских и три австрийца.

Ночью на высоте более трёх километров группа альпинистов сбилась с пути и отправила сигнал бедствия. Их нашли утром спасатели близ перевала Хатю-тау и эвакуировали на поляну Азау. Раньше сообщалось, что потерялась группа из четырёх человек.

Подобные случаи на Эльбрусе совсем не редкость. На днях были найдены двое пострадавших альпинистов на высоте 5,2 тысячи метров, которых отправили к врачам, а в начале месяца спасателям пришлось эвакуировать туриста из Германии с чуть меньшей высоты. В январе также нашли потерявшегося лыжника, а год назад шведских альпинистов. По тому, как быстро ночью обнаружили группу сегодня, стоит предположить, что местные спасатели изучили все места, где обычно пропадают альпинисты и туристы. Но бывают и трагические случаи.

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