В Москве ранним утром массовая драка произошла на Новом Арбате

В самом центре Москвы в четверг утром произошла массовая драка. О том, что в схватке участвуют местные жители и рабочие - примерно 20 человек - сообщили сразу несколько СМИ.

По разным данным, драка была на Новом Арбате или в Большом Козихинском переулке. На место происшествия выехал наряд полиции. И уже получена информация от сотрудников полиции. По данным правоохранителей, никакой массовой драки сегодня утром в центре Москвы на Новом Арбате не было.

Прибывшие на место вызова, который поступил на "02" в 6:10 мск, сотрудники полиции никаких противоправных действий не зафиксировали, - передает ТАСС. По факту поступившего сообщения проводится проверка.

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