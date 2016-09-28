Под Волгоградом разнимавшего драку полицейского избили монтировкой

В Волгоградской области один из сотрудников полиции, прибывших на вызов о массовой драке, получил сотрясение мозга от удара монтировкой и был доставлен в больницу.

О потасовке у дверей магазина сообщил в полицию владелец торговой точки. Два стража порядка прибыли по указанному адресу. При их появлении все участники драки попытались скрыться в припаркованных рядом автомобилях. Чтобы задержать одного из них, полицейский преградил нарушителю дорогу. В этот момент другой участник драки напал на стража порядка с монтировкой.

С сотрясением мозга и ушибами сотрудник полиции был госпитализирован. За нападение на него задержан 25-летний молодой человек.

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