В Москве у 27-летнего безработного угнали автомобиль Porsche Cayman

На юго-западе Москвы неизвестные злоумышленники угнали автомобиль Porsche Cayman у 27-летнего безработного мужчины. Элитный спорткар стоимостью более четырех миллионов рублей пропал от одного из домов на Ленинском проспекте.

Об угоне Porsche Cayman москвич заявил в полицию. Он указал, что материальный ущерб составил более четырех миллионов рублей. По факту угона автомобиля правоохранители возбудили уголовное дело.

В Москве не в первый раз крадут дорогие машины у неработающих граждан. Так, в июле текущего года на Комсомольском проспекте был угнан автомобиль Mercedes-Benz G350, принадлежащий 33-летнему безработному жителю столицы.

По данным МВД, безработные жители Москвы, которые приносят в полицию заявления об угоне своих дорогих автомобилей, как правило, оказываются бизнесменами на пенсии или женами предпринимателей.

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