В метро Токио снова газовая атака?

Срочное сообщение опубликовало сегодня в своем Twitter агентство "Синьхуа". Поступила информация о том, что возможно, на одной из станций метро в Токио днём 28 сентября совершена газовая атака.

Источник сообщает, что пассажиры одновременно почувствовали недомогание. На железнодорожной станции Таканадобаба они почувствовали запах, напоминающий растворитель для краски. Он вызвал боль в горле и кашель. Сообщается, что начата эвакуация.

Прошлая газовая атака была совершена сектантами запрещённой в России "Аум Сенрикё" в марте 1995 года тоже в токийском метрополитене. Тогда от отравления зарином погибли 13 человек и более 6000 получили вред здоровью разной степени тяжести.

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