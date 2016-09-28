В Новоуральске покончила с собой кассир Сбербанка, подозреваемая в краже нескольких миллионов рублей

В Новоуральске совершила самоубийство сотрудница Сбербанка, подозреваемая в краже у пенсионеров нескольких миллионов рублей. Женщина свела счеты с жизнью после первого же допроса.

Как стало известно следствию, женщина указывала в документах сумму меньше, чем в действительности приносили пенсионеры, чтобы внести на свою сберегательную книжку. Кассир рассчитывала, что пожилые люди не будут внимательно проверять документы. Какое-то время это действительно было так. Неизвестно, сколько длились бы махинации кассира, но однажды в банк обратились наследники одной из вкладчиц, счет которой уже оказался закрыт по поддельным документам.

На первом допросе по делу, в котором она проходила как подозреваемая, кассир признала свою вину. Однако, придя после него домой, женщина совершила самоубийство.

Многие обманутые граждане узнали о том, что их обокрали, только после начала расследования. В данный момент следствие выясняет объем причиненного ущерба, который Сбербанк пообещал возместить в полном объеме.

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