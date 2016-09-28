В Подмосковье по факту смерти пятилетней девочки следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть малолетнего ребенка.

Дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Малышке полечили больной зуб в стоматологический клинике. Неделю у ребенка было нормальное самочувствие. А через неделю девочка начала жаловать на сильные боли в ножках. Местные медики посоветовали родителям давать дочке обезболивающее. Но состоянии девочки начало резко ухудшаться. Ребенка повезли в Москву. Но малышка скончалась.

По предварительной версии, причина смерти ребенка - криптогенный сепсис. По данным Следкома, с целью установления точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. Из медицинских учреждений, где малышка проходила лечение, изъята вся необходимая документация. Проводятся допросы, устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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