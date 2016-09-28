Из канализации в Челябинске спасли трех слесарей

Работа слесарей в поселке Локомотивном едва не закончилась трагедией. В канализационный колодец сначала спустился один из шести сотрудников. Когда ему стало плохо, на помощь поспешили еще двое. Они не смогли вытащить товарища и также пожаловались на то, что сейчас потеряют сознание. Из последних сил коллеги держали мужчину над водой, не позволяя ему захлебнуться.

Оставшиеся наверху работники вызвали помощь. Ко времени прибытия спасателей первый пострадавший потерял сознание от отравления газами. В настоящее время он помещен в реанимацию.

После спасения слесарей были проведены замеры состава воздуха в канализационном колодце. Оказалось, что концентрация метана вдвое, а аммиака – в десять раз превышает предельно допустимые.

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