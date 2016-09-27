Грабители в Мексике пустили эшелон под откос. И зря

Иногда грабители в мире удивляют своей брутальностью, пуская грузовые поезда под откос ради разграбления, как произошло сегодня в Мексике. Но эта катастрофа оказалась неожиданным трагифарсом.

Инцидент произошёл в штате Керетаро. По сообщению полиции, преступники самостоятельно перевели стрелки, и часть эшелона сошла с рельсов вместе с локомотивом. Находившиеся в нём машинист и помощник получили травмы, но выжили и госпитализированы. А вот горе-грабители остались, что называется, с носом, поскольку состав вёз никому не нужные промышленные отходы. Тем не менее, за порчу имущества им точно так же «светит» тюрьма.

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