В центре Москвы взяли в заложники иностранца?

На улице Малые Каменщики в районе Таганки сегодня, 27 сентября двое неизвестных, угрожая мужчине пистолетом, захватили его в заложники и требовали большую сумму денег. Спецназ провел операцию по освобождению

Преступников задержали, заложника - гражданина иностранного государства - освободили, передает ТАСС.

По другим сведениям, в столичном управлении Министерства внутренних дел не подтвердили информацию о захвате заложников. в здании на улице Малые Каменщики проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступников, которые по предварительным данным скрываются в одной из квартир.

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