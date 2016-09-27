В Якутске с трудом остановили драку ста человек

Полиция остановила массовую драку в районе Студенческого городка в Якутске, в которой участвовало около ста человек. Потасовке предшествовал, по всей видимости, конфликт в одном из городских клубов.

Молодые люди назначили «стрелку» в студгородке. Туда, как рассказывают свидетели событий, бегом направились десятки молодых людей, которые начали драться. При этом их "оружием" были палки, строительные отходы и камни. Несколько участников инцидента были задержаны стражами правопорядка.

В настоящее время выясняются подробности побоища.

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