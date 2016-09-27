В Татарстане самолет, благодаря маневрам пилота, избежал столкновения с машиной, вылетевшей на взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел в аэропорту Болгара. Время прилета воздушного судна было согласовано.

Проверку инцидента на летном поле в Болгаре начала транспортная прокуратура, по результатам будет принято решение о том, возбуждать ли уголовное дело.

На кадрах видно, как легкомоторный самолет зашел на посадочную полосу, но неожиданно на нее выехал автомобиль.

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