Белорус упал на рельсы на станции метро в Москве

В московском метро на станции «Охотный ряд» упал на рельсы молодой человек, приехавший из Белоруссии. Сообщается, что он оступился из-за головокружения и получил сотрясение мозга, но остался жив.

С травмой головы пострадавший срочно госпитализирован в «НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского». Несчастный случай произошел около 7 часов утра, находившиеся рядом пассажиры первыми поспешили на помощь и вытащили пострадавшего на перрон в безопасное место. На график движения электропоездов инцидент не повлиял.

Последней случай с падением пассажира на рельсы в метро Москвы, тоже на Сокольничской линии, произошел 19 сентября. Тогда пострадавший погиб.