С начала сентября в лесах Кировской области заблудилось 90 человек

Разыскать удалось не всех. В регионе начался сезон «тихой охоты», тем более, что в этом году из-за дождливой погоды грибов в вятских лесах много. В погоне за богатым «уловом» многие забывают о безопасности.

По словам кировских полицейских, жители Кирова и районов уходят в лес одни и забывают сотовые телефоны дома. Как правило, пропавших начинают искать родственники.

Так, вчера около 10 часов вечера в котельничское отделение милиции обратилась жительница поселка Ленинская Искра.

Она рассказала о том, что ее супруг отправился рано утром за грибами и до сих пор не вернулся. Женщина сообщила: не так давно ее муж перенес инсульт, и теперь она очень волнуется за грибника.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам. Мужчину нашли сегодня утром: он вышел на берег реки Вятки и развел костер в надежде, что его обнаружат.

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