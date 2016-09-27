С начала сентября в лесах Кировской области заблудилось 90 человек
27 сентября 2016, 13:09 [ «АН-Вятка» ]
Разыскать удалось не всех. В регионе начался сезон «тихой охоты», тем более, что в этом году из-за дождливой погоды грибов в вятских лесах много. В погоне за богатым «уловом» многие забывают о безопасности.
По словам кировских полицейских, жители Кирова и районов уходят в лес одни и забывают сотовые телефоны дома. Как правило, пропавших начинают искать родственники.
Так, вчера около 10 часов вечера в котельничское отделение милиции обратилась жительница поселка Ленинская Искра.
Она рассказала о том, что ее супруг отправился рано утром за грибами и до сих пор не вернулся. Женщина сообщила: не так давно ее муж перенес инсульт, и теперь она очень волнуется за грибника.
Полицейские незамедлительно приступили к поискам. Мужчину нашли сегодня утром: он вышел на берег реки Вятки и развел костер в надежде, что его обнаружат.
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