В пруду Омутнинска утонул зам главного редактора газеты «Наша жизнь»

В эти выходные погиб один из сотрудников газеты «Омутнинские вести+». Несчастье случилось в воскресенье вечером. Заместитель главного редактора Валерий Киреев со знакомыми отдыхал на городском пруду.

Они решили взять моторную лодку, чтобы сделать несколько кругов по городскому пруду. Закладывая очередной вираж, рулевой слишком сильно вывернул руль, и плавсредство перевернулось. Все пассажиры оказались в холодной воде.

Большинство из них умело плавать, а вот Валерий начал тонуть. По рассказам очевидцев, он одно время цеплялся за лодку и таким образом держался на воде. Его крики услышал рыбачащий на берегу мужчина, но добраться до сотрудника газеты и помочь ему он не успел. Остальные пассажиры лодки сумели выбраться на берег пруда самостоятельно.

Сейчас выясняются все детали произошедшего, СУ СК России по Кировской области проводится доследственная проверка.

Читайте также:

Кировчанин решил заняться дайвингом в Вятке и утонул

Дети 9 и 3 лет провалились под лед и утонули в городе Советске Кировской области