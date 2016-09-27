Начальник Дмитрия Захарченко подал рапорт об отставке

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Российской Федерации генерал Андрей Курносенко подал рапорт и ждет официального приказа об отставке.

Генерал Курносенко может покинуть свой пост уже на этой неделе, сообщает РИА Новости. Генерал принял решение об отставке после скандального ареста его непосредственного подчиненного Дмитрия Захарченко, у которого нашли денежные сумы, эквивалентные 8 миллиардам рублей.

Известно, что рапорт Курносенко уже в позапрошлую пятницу находился в Департаменте госслужбы и кадров МВД и вскоре по нему ожидается решение министра Владимира Колокольцева. Сообщается, что после отставки Курносенко, скорее всего, завершится и проверка ведомства, которую Колокольцев назначил после задержания Захарченко.