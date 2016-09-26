В Китае толпу туристов накрыло волной (ВИДЕО)

Десятки китайцев и туристов, столпившихся на набережной реки Цяньтан в провинции Чжезян, окатила с головы до ног огромная приливная волна под названием бор. Аналогичный случай тут был ровно год назад.

Бор – довольно редкое явление природы, когда прилив создаёт против течения реки мощную волну, выплёскивающуюся на берега в узких местах. Часто этот внезапный поток содержит в себе камни, песок, ил и мусор, обрушивающиеся на головы зевак. Самый высокий в мире бор бывает на реке Фучуньцзян (Ханчжоу, Китай) — до 9 метров со скоростью дo 40 км/ч.

На видео заметно, что люди специально ждали ежегодного «речного цунами», и большинство поспешило отбежать от берега подальше, чтобы не сбило с ног. Бывает, что волной смывает с набережной припаркованную технику.



Читайте также:



Два гребня горя

Ученые ломают голову над причинами одесского «цунами»