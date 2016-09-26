Обливший фотографии Стерджеса мочой арестован

Суд в Москве арестовал 46-летнего гражданина Украины Александра Петрунько, облившего мочой фотографии на выставке Стерджеса. Он признан виновным в мелком хулиганстве. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на 7 суток.

Если организаторы выставки решат подать на него в суд, то они смогут потребовать и возмещения ущерба.

Петрунько не признал вины, отметив, что не считает свой поступок хулиганством, а действовал из чувства долга. По его словам, выставленные фотографии он облил "лечебной грязью из Крыма".

В соцсетях размещены фото последствий атаки на выставку "Джок Стерджес. Без смущения" в Центре братьев Люмьер.

Фотограф Джок Стерджес, выставка работ которого была закрыта из-за разгоревшегося скандала, рассказал о своих работах, о моделях.