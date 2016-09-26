На пересечении улицы Миклухо-Маклая и Севастопольского проспекта на юго-западе Москвы очевидцы услышали стрельбу из 12 автомобилей, составляющих свадебный кортеж. При этом машины то и дело нарушали ПДД.

Во главе кавалькады двигались Rolls-Royce и два Range Rover. Машины занимали три полосы Севастопольского проспекта, создавая помехи другому транспорту. Свадебная процессия направлялась в центр города. В столице был введен план "Перехват". Полицейские задержали свадебный кортеж из иномарок на Новоцарицынском шоссе у входа в Царицынский парк, пишут СМИ.

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