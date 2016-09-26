В Башкирии пенсионер накинулся с ножом на попытавшихся его спасти подростков

Трое подростков в Башкирии подверглись нападению пожилого мужчины с ножом после того, как попытались его спасти из задымленной квартиры. Двое из них в результате оказались на больничных койках.

Компания подростков заметила, как из окна квартиры, расположенной на первом этаже, валит дым, а пожилой мужчина пытается выбить стекло стулом. Дети поспешили узнать, не нужна ли помощь. В этот момент пенсионер выбежал из своей квартиры с ножом и набросился на них. Шестнадцатилетний подросток был доставлен в больницу с повреждением правого легкого, тринадцатилетняя девочка - резаной раной. Еще одну девочку спас портфель, когда она пыталась убежать - нож прошелся по его поверхности, - сообщает Life.

Как было установлено в ходе расследования, мужчина находился в пьяном состоянии. В результате возникшего на почве злоупотребления алкоголем психоза пенсионеру стало казаться, что его собираются убить. Он поджег газеты в своей квартире и стал бить стекла. В этот момент и появились подростки.

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