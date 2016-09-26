В Таиланде утонул российский турист

В море у таиландского острова Пхукет утонул турист из России. Об этом заявила 26 сентября местная полиция. Туриста звали Роман Уросов. Сообщается, что трагедия произошла в минувшую субботу, 24 сентября.

Российский турист Роман Уросов утонул 24 сентября в 15.30 по местному времени на пляже Карон, передает ТАСС со ссылкой на капитана полиции Таиланда Вирают Тхансирисукхаворакуна. Известно, что погибшему было 43 года, он приехал в Таиланд отдохнуть вместе со своей супругой и плавал в разрешенном месте. По мнению полиции, причиной трагедии могли стать слишком большие волны. Супруга туриста сразу вызвала спасателей, но тому уже нельзя было помочь.

Правоохранительные органы страны уведомили об инциденте российское посольство.