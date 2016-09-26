Трудные подростки в Екатеринбурге устроили побег
26 сентября 2016, 08:28 [ «АН-Екатеринбург» ]
24 сентября двое подростков 1999 года рождения сбежали из центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Беглецы покинули центр на улице Ангарской, 1, сразу после отбоя в ночь с субботы на воскресенье. Полиция устанавливает их местоположение.
В центр 17-летние нарушители были помещены 5 сентября за совершение преступлений имущественного характера (кража и порча чужого имущества) по решению Асбестовского городского суда. В полиции говорят, что подростки были «трудные» и состояли на профилактическом учёте. Раньше они содержались в Рефтинском спецучилище, из которого тоже неоднократно сбегали.
Один из подростков родом из Верхней Пышмы. У него светло-рыжие волосы, голубые глаза, тонкие губы и нос с горбинкой, рост 161 см. На спине между лопатками у него след от ожога 16 на 6 сантиметров.
Родители второго несовершеннолетнего беглеца проживают в Мурманской области. Подросток очень худой – рост 173 см, вес 47 кг. У него темно-русые волосы, прямой нос, серые глаза и толстые губы. На левом предплечье у него 12 ожогов от сигареты, на голове – шрам около 7 см.