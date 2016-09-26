На московском МКАДе авария, два человека погибло

В дорожной аварии на 73 километре Московской кольцевой автодороги погибло два человека. На пересечении МКАД и улицы Свободы столкнулись легковой автомобиль Nissan и грузовой фургон, передает АГН «Москва».

ДТП случилось в районе четырех часов утра. По предварительной версии, которую озвучил журналистам источник в правоохранительных органах, виновником аварии стал водитель Nissan. Он не справился с управлением и допустил столкновение с автопоездом. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.