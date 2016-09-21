В Подмосковье на пешеходном переходе сбили девочку

Сегодня утром в Серпухове на Пролетарской улице зафиксировано ДТП, в результате которого пострадала десятилетняя школьница. Сообщается, что водитель не заметил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали в городскую больницу.

Виновник наезда не стал покидать место происшествия и оказал необходимую помощь.

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