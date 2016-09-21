В Москве троица на BMW похитила девушку

Сегодня вечером на улице Вешняковская в районе дома 22 в столице трое мужчин насильно посадили девушку в автомобиль BMW черного цвета с московскими номерами. Полиция занялась поисками девушки и подозреваемых.

Похищение произошло на глазах изумленных очевидцев. Пока неясно, запомнил ли кто-нибудь номера машины похитителей. В столице введен план "Перехват".

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