На Алтае молния убила футболиста, еще два человека в реанимации

На Алтае в Рубцовске во время городских соревнований по футболу между студенческими командами началась гроза, и от удара молнии погиб 18-летний футболист - учащийся местного медицинского колледжа.

Молния ударила в металлические футбольные ворота, около которых находились игроки обеих команд. В результате поражения природным разрядом четыре студента получили электротравмы. Погиб 18-летний молодой человек.

Пострадали еще три парня. Все пострадавшие студенты со стадиона были госпитализированы, двое находятся в реанимации. Ребят в реанимации подключили у аппаратам искусственного дыхания.

Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти юноши во время городских соревнований по футболу.

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