В одесском ресторане "Аквамарин" на проспекте Академика Глушко прогремел взрыв, в результате которого пострадал сварщик, работавший на крыше здания. Госпитализированный мужчина скончался в ожоговом центре.

По словам очевидцев, произошел взрыв газа. Силой взрывной волны сварщика скинуло с крыши дома. Как сообщило местное интернет-издание «Думская», причиной инцидента может быть как обрыв электрокабеля, так и нарушение норм безопасности при выполнении сварочных работ.

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