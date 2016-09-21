В московском парке нашли второй за месяц труп мужчины

В парке Москвы «Кузьминки», вблизи жилого дома, расположенного по улице Заречье, местные жители накануне обнаружили тело мужчины на вид 50-55 лет. Предполагается, что его смерть наступила в результате удушения.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Напомним, первый труп на территории парка "Кузьминки" был обнаружен вечером 10 сентября. Признаков насильственной смерти на теле также обнаружено не было. Закопанное тело заметили благодаря тому, что оно было зарыто неглубоко и рука оказалась хорошо видна. Расследование по данному факту продолжается.

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