Два автобуса столкнулись в Краснодарском крае

В среду, 21 сентября, в Туапсе произошло столкновение двух пассажирских автобусов.

Согласно последней информации экстренных служб города, в результате аварии пострадали не менее девяти человек. ДТП случилось у дома номер 45 на улице Сочинская. Как сообщает РИА "Новости", все девять пострадавших были экстренно доставлены в местную больницу, данных об их состоянии нет.

Уточняется, что 21-летний водитель автобуса "ПАЗ" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другим транспортным средством.

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