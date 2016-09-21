На Кутузовском проспекте иномарка протаранила столб

В среду, 21 сентября, на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль марки Mercedes протаранил мачту освещения.

Согласно данным столичного управления ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением. Как сообщает сегодня агентство городских новостей «Москва», авария произошла неподалеку от дома номер 45 на Кутузовском проспекте. Машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась в столб.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП водитель автомобиля получил травмы. Точной информации о состоянии человека сейчас нет.

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