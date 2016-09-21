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Двое сотрудников уральского детского лагеря получили срок за гибель подростка

21 сентября 2016, 12:21 [ «АН-онлайн» ]

Двое сотрудников уральского детского лагеря получили срок за гибель подростка
Фото:pixabay.com

Воспитатель и вожатый детского лагеря “Космос” были приговорены к двум с половиной годам тюремного заключения в связи с гибелью тринадцатилетней девочки. Такое решение вынес Челябинский горсуд.

Как стало известно следствию, инцидент произошел в момент спуска группы школьников под руководством двух вожатых по крутому склону холма. Девочка сорвалась с высоты около шести метров и погибла. Было установлено, что трагедия произошла по вине вожатых, нарушивших требования безопасности при работе с детьми и допустившими спуск в непредназначенном для этого месте.

Обвиняемые были также на два года лишены права занимать должности, связанные с проведением детского досуга.

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