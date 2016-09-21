Футбольный арбитр покусал полицейского в Екатеринбурге

Перед матчем ХК «Автомобилист» и СКА из Питера один из фанатов вдруг начал буйствовать и, в итоге, покусал полицейского.

Как сообщает портал life.ru, входя в КРК «Уралец» один из болельщиков вдруг начал скандалить, кидаться в людей различными вещами и материться. Когда полицейские отвели его в комнату милиции, он продолжил дебош и там. В итоге он накинулся на одного из полицейских и укусил того в правую ногу.

Хулиган представился футбольным арбитром Российского футбольного департамента судейства и назвал свое имя – Николай. Впоследствии информация подтвердилась, он действительно оказался футбольным судьей.