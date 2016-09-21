Кассир московского банка украла 700 тысяч рублей

В среду, 21 сентября, сотрудники московской полиции задержали кассира одного из банков по подозрению в краже крупной суммы.

Предполагается, что 23-летняя уроженка Кемеровской области похитила 700 тыс. рублей. Как сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы московской полиции, менеджер-кассир банка воспользовалась служебным положением и оформила кредитный договор на чужой паспорт.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Молодую женщину отпустили под подписку о невыезде.

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