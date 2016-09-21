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На автозаправке в Москве произошла стрельба
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В Челябинске коллекторы атаковали школу
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Медведь напал на пожилого мужчину в Коми
|20.09 22:10
Калининградская область — первая по административному давлению на бизнес
|20.09 21:52
Украина обещает восстановить разрушенный Донбасс... за счет России
|20.09 21:27
Малышка утонула в ведре с водой
|20.09 20:39
Президент Белоруссии: Россия давит на нас!
|20.09 18:40
Росалкоголь: в России стали в два раза больше делать "подпольную водку"
|20.09 18:20
WADA подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованной хакерами
|20.09 17:48
Washington Post предрекает Путину крах системы
|20.09 17:42
Заявка Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС принята Евросоюзом
|20.09 17:25
Подмосковная резня бензопилой: мужчина отсек дачнику кисть
|20.09 17:17
Россия оплатила WADA отстранение своих спортсменов от Олимпиады
|20.09 17:13
Экономист: повышение НДС негативно скажется на доходах населения
|20.09 17:10
На юге Москвы рухнул строительный кран
|20.09 16:02
Лавров и Керри встретились в Нью-Йорке
|20.09 15:49
Челябинская область организует прямые поставки зернобобовых в Китай
|20.09 15:15
Мусоровоз опрокинулся в Москве и засыпал дорогу содержимым
|20.09 14:59
Правительство РФ объявило гонорары паралимпийцев
|20.09 14:48
Дмитрий Медведев встретился с сыном Фиделя Кастро в Москве
|20.09 13:55
Песков прокомментировал предложение Минфина повысить страховые взносы
|20.09 13:25
Бывший участник телешоу "Дом-2" задержан в Москве
|20.09 13:08
На Сочи надвигается шторм
|20.09 12:54
Охотник на Ямале перепутал рыбака с белкой и убил его
|20.09 12:39
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру на борту самолета, летевшего в США
|20.09 12:28
Пилот самолета авиакомпании Saudia Airlines запросил срочную помощь
|20.09 11:58
Водитель маршрутки избил девочку из-за разговора по телефону
|20.09 11:54
В Москве спасли запертого в автомобиле годовалого ребенка
|20.09 11:42
В Москве мужчина изнасиловал двоих детей в кабине лифта
|20.09 11:15
В Москве мертвую женщину обнаружили в одном из отелей на Тверской