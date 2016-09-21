На автозаправке в Москве произошла стрельба

Утром в среду, 21 сентября, на автозаправке на юго-востоке Москвы неизвестный злоумышленник открыл стрельбу.

После инцидента на 3-м Угрешском проезде в столице был объявлен план "Перехват". Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, на АЗС автомобиль Ford Focus перекрыл выезд другому автомобилю, после чего водитель начал стрелять, а затем скрылся.

Пресс-служба столичного главка МВД подтвердила, что сегодня произошел инцидент, в ходе которого один из участников открыл стрельбу. Данных о пострадавших в настоящий момент нет.

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