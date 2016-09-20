В Екатеринбурге произошла еще одна разборка со стрельбой

Очередная вооруженная разборка произошла в Академическом микрорайоне. Неизвестный выложил в Сеть видео, на котором группа молодых людей в спортивных костюмах избивает человека на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Сахарова. Инцидент произошел около стройки. На видео, опубликованном в группе «Инцидент. Екатеринбург», слышны звуки выстрелов и крики.



Произошедшее больше напоминает не разборку между группами, а расправу над конкретным человеком. Сначала группа молодых людей забивает какого-то парня в черном. На место происшествия «спортсмены» приехали на внедорожнике Hyundai.



В конце записи видно, как автомобиль пытается переехать жертву, тот кричит и отскакивает в сторону. Видео снято очевидцем, который наблюдал за происходящим из припаркованного рядом пустого автобуса. Затем «оператор» выходит и продолжает снимать инцидент на улице из-за укрытия.



За происходящим со стороны наблюдает еще один человек, позже к месту происшествия подъезжают мотоцикл и отечественный автомобиль. После завершения разборки молодые люди в спортивных костюмах садятся в черный Hyundai и уезжают. По словам автора видео, на его глазах происходила стрелка кавказской и русской группировок.



В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу информацию об инциденте подтвердили. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.



"Сообщение о данном инциденте поступало в отдел полиции № 4 в июне этого года. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Все участники конфликта были опрошены, при этом подавать заявление граждане отказались. Какого-либо оружия при них не обнаружено. Ранений, полученных в результате применения оружия ни у кого зафиксировано не было", - прокомментировали событие в ведомстве.



Добавим, что тонированный Hyundai, на котором приехали спортсмены, принадлежит известному в определенных кругах тренеру по рукопашному бою Никите Мальцеву. Его называют поставщиком «бойцов» для решения щепетильных вопросов. В частности, фамилия Мальцева упоминалась в контексте разборок в Цыганском поселке Екатеринбурга.

