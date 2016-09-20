В Москве оштрафовали музыканта за игру на виолончели

Московский городской суд 20 сентября оставил в силе постановление о штрафе участнику группы Radio Kamerger Семену Лашкину. Музыкант «провинился» игрой на виолончели в общественном месте 20 июня.

Адвокатам Семена Лакшина не помогли ни показания свидетелей, ни аудиозаписи концерта, ни показания полицейских, которые и составили на музыканта протокол за организацию «одновременного массового пребывания» (статья 20.2.2 КоАП). Ходатайства о допросе свидетелей суд отклонил, и теперь адвокаты виолончелиста планируют пожаловаться в надзорную инстанцию Мосгорсуда.

Задержан Лашкин был вечером 20 июня на Никольской улице в центре Москвы за игру на виолончели, 28 июня суд вынес решение оштрафовать музыканта на 10 тыс. рублей.