Подмосковная резня бензопилой: мужчина отсек дачнику кисть

В Одинцовском районе Подмосковья мужчина, вооруженный бензопилой, напал на супругов-дачников.

Злоумышленник отсек мужчине бензопилой кисть, а его жену, пытавшуюся помешать, ударил молотком по голове. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает во вторник ТАСС, ссылаясь на пресс-службу полиции Московской области.

Подозреваемый задержан на двое суток, в настоящий момент решается вопрос об аресте. Если его вина будет доказана, мужчина может сесть в тюрьму на десять лет. Пострадавший дачник госпитализирован, ему провели частичную ампутацию левой кисти руки. Его супруга получила закрытую черепно-мозговую травму.

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