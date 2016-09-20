В Москве обнаружили нелегальную фабрику пошива одежды

Полиция подмосковного Орехово-Зуево ликвидировала подпольную фабрику по пошиву одежды, где работали нелегалы из Юго-Восточной Азии. Фабрика была весьма крупной: более 240 работников в восьми цехах шили одежду.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, фабрика располагалась на территории промышленной зоны в Орехово-Зуеве. Ни один из работников фабрики разрешения на работу в России не имел. Проживали нелегалы в складских и подсобных помещениях цехов в условиях вопиющей антисанитарии.

Полицейские при обыске цехов обнаружили и изъяли ярлыки, бирки, этикетки, лекала, выкройки и более 2 тыс. единиц готовой продукции (мужские и женские куртки, спортивные костюмы, детская одежда). Вся одежда продавалась на территории Московского региона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», полиция ищет, кто наладил незаконное производство.