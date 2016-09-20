Мусоровоз опрокинулся в Москве и засыпал дорогу содержимым

Мусоровоз перевернулся во вторник, 20 сентября, в северной части Москвы.

Об инциденте сегодня сообщил источник в экстренных службах, который отметил, что мусоровоз опрокинулся у дома на улице Левобережная. Как уточняет агентство городских новостей «Москва», в результате небольшой аварии ни один человек не пострадал.

На место случившегося выехали специалисты. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет подробности.

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