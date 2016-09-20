Во вторник, 20 сентября, на юго-западе Москвы сотрудники полиции задержали бывшего участника телепроекта "Дом-2".

Согласно данным источника, знакомого с ситуацией, мужчина подозревается в хранении наркотиков. Как сообщает РИА "Новости", бывший участник телепроекта "Дом-2" ежедневно собирал у себя в квартире на Керченской улице шумные компании. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО задержали 30-летнего мужчину, у которого в ходе обыска были изъяты полиэтиленовые пакеты с порошком розового цвета, уточнили в пресс-службе столичной полиции.

Впоследствии выяснилось, что данное вещество является амфетамином. Кроме того, были обнаружены "марки", которые, вероятно, содержат ЛСД.

Читайте также:

В Москве за хранение наркотиков задержан актер театра Стаса Намина

Казанские полицейские отстранены от работы из-за дела о хранении наркотиков



