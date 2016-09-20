В Москве мужчина изнасиловал двоих детей в кабине лифта

В Москве сегодня произошел чудовищный инцидент: мужчина изнасиловал в кабине лифта двоих детей.

Согласно данным источника телеканала РЕН ТВ, педофил напал в замкнутом пространстве на двух девочек 11 и 12 лет. В полицию обратилась позже мать одной из пострадавших в ходе роковой поездки в лифте. Уточняется, что преступник скрылся с места происшествия. В настоящий момент его поисками занимаются столичные правоохранительные органы.

Информации о состоянии несовершеннолетних пока не поступало. Данных о том, где именно случился трагический инцидент, также нет.

Читайте также:

Педофил из детского лагеря приговорен к 19 годам строгого режима

Далеко не ушел: в Екатеринбурге полиция задержала челябинского педофила



