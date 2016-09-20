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Водитель маршрутки избил девочку из-за разговора по телефону
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В Москве спасли запертого в автомобиле годовалого ребенка
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В Москве мужчина изнасиловал двоих детей в кабине лифта
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В Москве мертвую женщину обнаружили в одном из отелей на Тверской
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Байкер сбил насмерть пожилого мужчину и погиб сам в Новой Москве
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США "трясут" с ВТБ пять миллионов долларов
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Завершился 7-й тур РФПЛ
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Вылетевший в Москву из Норильска Boeing вернулся в аэропорт из-за неисправности
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Россияне с лишним весом дорого обходятся страховщикам
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ЦБ заставит бюджетников пользоваться национальной картой «Мир»
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Овечкин призвал не "ловить звезду" после победы над командой Северной Америки
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В Туве 3-летний ребенок пропал из двора частного дома
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В Казахстане в ДТП погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок
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Минфин предлагает реформу страховых взносов
|19.09 22:55
В Подмосковье самолет совершил посадку с неработающим двигателем
|19.09 22:19
Во Владимире из-за бетономешалки пострадали 13 машин
|19.09 19:37
Кокорин не ожидал, что вечеринка в Монако настолько возмутит спокойствие россиян
|19.09 19:14
В Абхазии хозяева отеля напали на россиян
|19.09 17:57
Падение доходов российских граждан достигло максимума за 7 лет
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В московской подземке человек упал на рельсы
|19.09 13:50
В подмосковном Королеве из-за долгов покончил с собой бизнесмен
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В Крыму водитель катера перерубил ноги дайверу винтом и скрылся
|19.09 12:11
Самолет в Бангкок из Новосибирска был задержан на десять часов
|19.09 11:45
Китай занял первое место общекомандного зачёта Паралимпиады в Рио с 243 медалями
|19.09 11:29
Российские теннисисты пробились в Мировую группу Кубка Дэвиса
|19.09 11:15
Подросток пострадал от взорвавшейся электронной сигареты
|19.09 11:12
В Анапе из-за дождей 7 тысяч человек остались без света
|19.09 11:03
Российские хоккеисты стартовали на Кубке мира-2016 с поражения
|19.09 10:58
В центре Калуги похитили младенца
|19.09 10:55
Иномарка врезалась в автобусную остановку в центре Москвы