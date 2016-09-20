Байкер сбил насмерть пожилого мужчину и погиб сам в Новой Москве

Байкер насмерть сбил пенсионера в поселке Внуково в Новой Москве, а затем погиб сам, столкнувшись с автомобилем.

О страшном происшествии сегодня сообщили в пресс-службе столичной полиции. Как передает ТАСС, авария с участием мотоциклиста произошла вечером в понедельник, 19 сентября, на Староборовском шоссе. Уточняется, что житель Подмосковья не справился с управлением и сбил мужчину 1937 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте.

Сразу после инцидента байкер врезался в автомобиль Toyota. В результате ЧП на месте погибли и пешеход, и сам мотоциклист. Информации о состоянии водителя легковушки нет.

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