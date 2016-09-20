Во вторник, 20 сентября, самолет Boeing-737, следовавший в Москву, вернулся в аэропорт Норильска из-за сработавшего датчика.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что никто не пострадал и добавил, что самолет вернулся в аэропорт Алыкель через некоторое время после вылета. В момент инцидента на борту воздушного судна находился 61 человек, передает сегодня ТАСС.

Есть информация о том, что Boeing принадлежит авиакомпании NordStar, руководство которой пока никак не прокомментировало данный случай. Известно, что пассажиры рейса были отправлены в Москву другим самолетом.

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