В челябинском парке имени Гагарина на аттракционе страховка не удержала девочку. Ребенок упал вниз головой с батута.

Всё случилось в минувшее воскресенье, 18 сентября. Во время прыжков на батуте ребенок выскользнул из страховочных ремней и упал вертикально головой вниз. Сложно представить чувства отца, который снимал всё на видео. «Повезло, что она приземлилась не под углом. Иначе вылетела бы на асфальт» - рассказывает он.

Упавшая девочка жаловалась на самочувствие, но в итоге оказалось, что она отделалась простыми ушибами. Тем не менее, оператор аттракциона был наказан руководством комплекса. Будет ли «Кенгуру» (так называется это развлечение) действовать и дальше, опасно ли оно, выяснится очень скоро - прокуратура проводит проверку.

Отец девочки не стал писать заявление в полицию, поскольку его дочь не получила серьезных травм.

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