В Туве 3-летний ребенок пропал из двора частного дома

В Туве вторые сутки ищут маленького мальчика, пропавшего в воскресенье, 18 сентября, из двора частного дома в селе Хут Пий-Хемского района. За малышом в тот день присматривала бабушка.

Днем женщина устроила стирку, ребенок в это время играл во дворе. Около 19 часов бабушка потеряла из виду малыша. Она начала самостоятельно искать внука, позже подключились соседи и односельчане.

Когда поиски результата не дали, родные малыша обратились в полицию. Около 100 человек ищут сегодня мальчика: спасатели, полиция, волонтеры. Группа Центра управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС оснащена беспилотным летательным аппаратом.

По факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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