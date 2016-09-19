В Подмосковье самолет совершил посадку с неработающим двигателем

Некоторое время назад военный самолет Ил-62 готовился к вынужденной посадке из-за проблемы с двигателем. Самолет, выработав топливо, совершил посадку на аэродром вылета (Чкаловский, Московская обл.) в штатном режиме.

У военного самолета ВКС России сработал световой сигнализатор неисправности одной из вспомогательных систем двигателя.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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