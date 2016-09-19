Во Владимире из-за бетономешалки пострадали 13 машин

Во Владимире случилось столкновение бетоносмесителя HOWO и движущимися навстречу ему автомобилями ВАЗ-2114, Toyota Camry и автобусом «ПАЗ». Об этом сообщает управление МВД по Владимирской области.

На улице Полины Осипенко водитель бетономешалки, по непонятным обстоятельствам потерял контроль над управлением и протаранил 13 легковых автомобилей, в том числе и автобус. Бетоносмеситель откинуло после удара по касательной о три машины на девять автом, которые были припаркованы у края проезжей части.

Водитель бетономешалки находится сейчас в больнице Владимира. По предварительным данным, он был пьян.

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