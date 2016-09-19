Кировчанин решил заняться дайвингом в Вятке и утонул

В Кировской области — настоящая осенняя погода. В минувшую субботу температура воздуха составляла всего 11 градусов тепла, воды — и того меньше. Но 35-летний кировчанин все равно решил заняться дайвингом.

17 сентября около деревни Буйский Перевоз (Уржумский район Кировской области) он погрузился в реку Вятку с тем, чтобы заняться подводной охотой. Обратно на берег мужчина так и не вышел, сообщает ГУ МЧС России по Кировской области.

Водолазам понадобились практически сутки, чтобы найти тело. Мужчину достали из воды на следующий день, около пяти часов вечера. По версии следствия, дайвингист утонул где-то в 11 часов вечера 17 сентября.

Сейчас выясняются все детали произошедшего, проводится доследственная проверка. Надо отметить, что каких-либо повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, на теле погибшего дайвингиста не обнаружено.

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