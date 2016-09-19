Несчастный случай произошел на одном из пляжей в Севастополе. Быстроходный катер допустил наезд на дайвера, в результате чего винт судна перерубил мужчине ноги. Водитель, бывший в тот момент за рулем катера, покинул место происшествия.

По сообщению очевидцев, катер несколько раз был замечен проплывающим вдоль побережья на очень высокой скорости. Позднее морской патруль остановил скрывшееся с места инцидента судно. Как сообщается, владельцем катера является сорокалетний местный житель.

33-летний дайвер был доставлен в ближайшую больницу. Полиция в данный момент выясняет обстоятельства случившегося.

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