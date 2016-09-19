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Самолет в Бангкок из Новосибирска был задержан на десять часов

19 сентября 2016, 12:11 [ «АН-онлайн» ]

Самолет в Бангкок из Новосибирска был задержан на десять часов
фото: pixabay.com

Самолет, который должен был вылететь из Новосибирска в Бангкок, задержали на десять часов.

Согласно последним данным, при предполетном осмотре на воздушном судне была выявлена неисправность. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что рейс вылетел в 13.58, однако мог отправиться и раньше, но пассажиры вели себя неорганизованно и разбрелись по зданию аэропорта. 

Самолет должен был подняться в воздух в 04.05 по местному времени, однако специалисты выявили неисправность ограничителя руля направления воздушного судна.

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